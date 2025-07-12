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Galatasaray'ın kiradan dönen yıldızı Zanniolo için sosyal medyada yorum yağdı

Galatasaray'ın kiradan dönen yıldızı Zanniolo için sosyal medyada yorum yağdı

22:4612/07/2025, Cumartesi
G: 12/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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<p>Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Nicolo Zanniolo gündem haline geldi. Kiradan dönen oyuncu istekli görüntüsüyle takdir görürken attığı golle de beğeni kazandı.</p>
Galatasaray'da yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Nicolo Zanniolo gündem haline geldi. Kiradan dönen oyuncu istekli görüntüsüyle takdir görürken attığı golle de beğeni kazandı.

Galatasaray, yeni sezon öncesindeki ilk hazırlık maçında Karagümrük ile karşılaştı. Sarı Kırmızılılar mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Galatasaray'da kiradan dönen yıldız oyuncu Nicolo Zanniolo sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray, Ümraniyespor maçına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Eksikler sebebiyle maçta az forma şansı bulan ve kiradan dönen oyuncular tercih edildi.

İtalya'daki kiralık süreci sona eren ve Galatasaray'da yeniden bir başlangıca imza atmak isteyen Nicolo Zanniolo, takımına golle döndü. Şık bir gol atan İtalyan yıldız, karşılaşmada Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Galatasaray'da Almanya'daki kiralık süresi sona eren Derick Köhn de Ümraniyespor maçında şans buldu.

Köhn de yaptığı bindirmelerle maçta dikkat çeken oyunculardandı.

Nicolo Zanniolo attığı golden sonra büyük sevinç yaşadı. Takım arkadaşları İtalyan yıldızı attığı gol sebebiyle kutladı.

Zanniolo'nun attığı gol.

#Galatasaray
#Zanniolo
#Ümraniyespor
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