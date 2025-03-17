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Galatasaray’ın Osimhen için büyük planı: Icardi formülü uygulanacak!

Galatasaray’ın Osimhen için büyük planı: Icardi formülü uygulanacak!

11:5717/03/2025, Pazartesi
G: 17/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sezonun en iyi isimlerinden Victor Osimhen’in takımda tutulması için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı yönetim Nijeryalı yıldızın takımda kalmak istemesi halinde Mauro Icardi formülünü devreye sokacak. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde sürpriz bir şekilde kadrosuna kattığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılıları adeta sırtlıyor. Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından dümene geçen Nijeryalı golcü; attığı goller, performansı ve aidiyet duygusuyla dikkat çekiyor.

Öte yandan Galatasaray, Victor Osimhen'in durumunu yakından takip ediyor. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararı bekleniyor.

Ara transfer döneminde gelen birçok teklife rağmen sezonu Galatasaray'da tamamlayacağını defalarca açıklayan Osimhen'in sezon sonunda ne yapacağı merak konusu.


Galatasaray yönetimi, Osimhen'in takımda kalmak istemesi durumunda izleyeceği yol haritasını da belirledi.


Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Osimhen'de Mauro Icardi formülünü devreye sokacak.


Galatasaray 2023 yazında önce Icardi ile anlaşmış daha sonra Arjantinli yıldız, PSG'ye rest çekmiş ve sarı-kırmızılılar transferde Suudi ekiplerini saf dışı bırakmıştı.


Galatasaray'ın aynı taktikle Napoli'yi de köşeye sıkıştırmaya çalışacağı vurgulandı. Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunuyor.


Süper Lig'de bu sezon 22 maça çıkan Osimhen, attığı 20 golle gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor.


#Osimhen
#Galatasaray
#Mauro Icardi

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