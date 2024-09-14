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Spor

Galatasaray'ın Ruben Vargas'ı alamama nedeni ortaya çıktı

10:17 - 14/09/2024 السبت
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Transfer döneminin resmen kapanmasının ardından Galatasaray, son saatlerde büyük uğraş verdiği Ruben Vargas'a imza attıramamıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferi gerçekleştirememe nedeni ortaya çıktı.

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2024-2025 birinci transfer tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.








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Süper Lig ekipleri birçok ismi kadrosuna katarken son şampiyon Galatasaray da önemli takviyeler yaptı.







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Ancak sarı-kırmızılılar, transferini bitirme aşamasına getirdiği Ruben Vargas'ta mutlu sona ulaşamadı.









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Galatasaray'da transferin son gününde gündeme gelen Ruben Vargas'ın imza atmama nedeni ortaya çıktı.







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Sarı-kırmızılılarda transferin son günü Augsburg'un İsviçreli oyuncusu Ruben Vargas için yoğun bir girişim olmuştu.




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Milliyet'in haberine göre, 26 yaşındaki İsviçreli sol kanat oyuncusu ile anlaşılmasına rağmen kulübüyle anlaşılamadı.



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Öte yandan Chelsea'den Carney Chukwuemeka'da ise yüksek maaş sorun yarattı.



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Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.



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2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.



#Galatasaray
#Ruben Vargas
#Transfer
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