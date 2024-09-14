Galatasaray'ın Ruben Vargas'ı alamama nedeni ortaya çıktı

Transfer döneminin resmen kapanmasının ardından Galatasaray, son saatlerde büyük uğraş verdiği Ruben Vargas'a imza attıramamıştı. Sarı-kırmızılıların bu transferi gerçekleştirememe nedeni ortaya çıktı.
2024-2025 birinci transfer tescil dönemi Türkiye'de sona erdi.
Süper Lig ekipleri birçok ismi kadrosuna katarken son şampiyon Galatasaray da önemli takviyeler yaptı.
Ancak sarı-kırmızılılar, transferini bitirme aşamasına getirdiği Ruben Vargas'ta mutlu sona ulaşamadı.
Galatasaray'da transferin son gününde gündeme gelen Ruben Vargas'ın imza atmama nedeni ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılılarda transferin son günü Augsburg'un İsviçreli oyuncusu Ruben Vargas için yoğun bir girişim olmuştu.
Milliyet'in haberine göre, 26 yaşındaki İsviçreli sol kanat oyuncusu ile anlaşılmasına rağmen kulübüyle anlaşılamadı.
Öte yandan Chelsea'den Carney Chukwuemeka'da ise yüksek maaş sorun yarattı.
Augsburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.
2019 yılından bu yana Augsburg'ta oynayan Ruben Vargas, Alman ekibinde çıktığı 153 maçta 22 gol attı ve 19 asist yaptı.