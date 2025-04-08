Galatasaray’ın Süper Lig’de kalan maçları neler?

İLK YARININ SON 8 MAÇINDA SADECE 1 KEZ PUAN KAYBETTİ









Sarı-kırmızılılar, ligin ilk yarısının son 8 haftasında (12-19. haftalar) toplamda 22 puan elde etti. Galatasaray, söz konusu dönemde çıktığı 8 lig müsabakasında 7 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı, 22 kez rakip fileleri havalandırırken 12 gol yedi. 12-19. haftalar arasında sadece ikas Eyüpspor'a karşı puan kaybeden "Cimbom", bu periyotta 2,75 puan ortalamasına sahip oldu.



