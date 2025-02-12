Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaraylı futbolcunun düşüşü espri konusu oldu: Cebine taş koyun

Galatasaraylı futbolcunun düşüşü espri konusu oldu: Cebine taş koyun

13:4712/02/2025, Çarşamba
G: 12/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da 21 yaşındaki futbolcunun idmandaki bir görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yağmur yağışı altında tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınmayla hareketleriyle başladı.

Ardından iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde sarı-kırmızılıların, AZ Alkmaar maçının taktiğini çalıştığı öğrenildi.

Tedavileri devam eden Ismail Jakobs ile Yunus Akgün antrenmanda yer almazken Hollanda ekibine karşı sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek Victor Osimhen ise dinlendirildi.

Sarı-kırmızılı futbolcu Elias Jelert'in idmandaki bir görüntüsü ise sosyal medyada gündem oldu.


Danimarkalı futbolcu, 5'e 2 çalışmasında verdiği pastan sonra dengesini kaybedip yere düştü. Jelert'in bu anlarıyla ilgili esprili paylaşımlar yapıldı. İşte sosyal medyada yapılan o paylaşımlardan bazıları:

#Galatasaray
#Elias Jelert
#AZ Alkmaar

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kastamonu’da okullar tatil oldu mu? 13 Şubat Perşembe günü için Valilikten kar tatil açıklaması geldi mi?