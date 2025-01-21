Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncuya tepkili: "Takımdan defol git"

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Karakullukçu da Muslera'ya tepki gösterdi.





“Bir kere kaleye geldiler ve Muslera yine aynı! Kaleyi bulan ilk şut gol oluyor. Avrupa Ligi'nde daha başarısız bir kaleci yoktur!





Bir topu da çıkart abi ya! Niye o zaman 4 milyon Euro veriliyor? Günay da durur kalede. Pozisyon verilecek ya gol yemediğin maç yok. Davinson Sanchez'in hatası falan diyorlar, birini de kurtar yani!”