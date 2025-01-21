Galatasaraylı taraftarlar yıldız oyuncuya tepkili: "Takımdan defol git"

Galatasaraylı yıldız futbolcu, Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sergilediği performansla tepki çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ilk yarının sona ermesinin ardından yıldız oyuncuyu topa tuttu.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında Dinamo Kiev'i konuk etti.
Sarı-kırmızılılar, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.
Fernando Muslera, Dinamo Kiev'in attığı gol pozisyonda zamanlama hatası yaptı ve karşı karşıya pozisyonda topu ağlarında gördü.
Yenilen gol sonrası Galatasaraylı taraftarlar çılgına döndü. Yıldız ismin son haftalardaki formsuz görüntüsü ve yediği gol bardağı taşıran son damla oldu.
İşte Galatasaray taraftarlarının sosyal medyadaki tepkileri şu şekilde;
Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Karakullukçu da Muslera'ya tepki gösterdi.
“Bir kere kaleye geldiler ve Muslera yine aynı! Kaleyi bulan ilk şut gol oluyor. Avrupa Ligi'nde daha başarısız bir kaleci yoktur!
Bir topu da çıkart abi ya! Niye o zaman 4 milyon Euro veriliyor? Günay da durur kalede. Pozisyon verilecek ya gol yemediğin maç yok. Davinson Sanchez'in hatası falan diyorlar, birini de kurtar yani!”