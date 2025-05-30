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Galatasaraylı taraftarlardan Başakşehir maçında koreografi şov

Galatasaraylı taraftarlardan Başakşehir maçında koreografi şov

20:2030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Süper Lig'de sezonun son maçında sahasında Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar mücadele öncesi dikkat çeken bir koreografi şovuna imza attı.

Galatasaraylı taraftarlar karşılaşma öncesinde tüm stadyumda bir koreografiye imza attı. Kuzey kale arkası tribünde Okan Buruk’un fotoğrafının yer aldığı koreografide ‘The Winner One’ yazısına yer verildi.

Doğu Tribünü’nde ise başkan Dursun Özbek’in yıllar önce yaptığı ‘Onlar dördüncü yıldızı takımadan, biz beşinci yıldızı takarız’ açıklaması yer aldı.

Yine aynı tribünde ‘İlk ve tek’ yazısı yer alırken, tribünün alt kısmında da 5 yıldızlı görsel oluşturuldu.

Güney kale arkasında ise 25 numaralı Galatasaray forması açıldı. Sarı-kırmızılı futbolcuların yer aldığı şampiyonluk sevinçlerine de yere verildi.

Tribünlerde koreografiler açılırken, stadyum hoparlörlerinde ‘Gitme sana muhtacım’ şarkısı çalındı. Ayrıca Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sezon öncesin yaptığı açıklamalar seslendirildi.

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