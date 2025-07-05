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Galatasaraylı yıldız kriz çıkardı: Sözleşme yenilememe sebebi ortaya çıktı

Galatasaraylı yıldız kriz çıkardı: Sözleşme yenilememe sebebi ortaya çıktı

11:405/07/2025, Cumartesi
G: 5/07/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İç transferde sözleşme yenileme çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenmedik bir geri dönüş yaşandı. Milli futbolcunun talepleri yönetimi çileden çıkartırken, sözleşme görüşmeleri tıkandı.

Süper Lig'de son üç sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda iç ve dış transferde görüşmelerini sürdürüyor.

Yerli futbolculardan Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün'ün sözleşmelerini yenilemek isteyen sarı-kırmızılılarda görüşmeler tıkandı.

Barış Alper Yılmaz ile anlaşan yönetim, Yunus Akgün ile bir türlü imzaları atamadı.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Milli futbolcunun sözleşme uzatma konusunda Galatasaray'a 'evet' demesine rağmen menajerleri yüzünden imzaların atılmadığı ortaya çıktı.

MENAJERLERİ EURO İSTİYOR

Yönetim, Akgün'e bonuslarla birlikte 130 milyon TL'yi bulan rakam önerirken, oyuncunun menajerleri William Davilla ile Cenk Melih Yazıcı 'euro' bazlı sözleşme istedi.

YÖNETİM GERİ ADIM ATMIYOR

Bugüne kadar sözleşme uzattığı oyuncularda TL üzerinden kontrat yapan Galatasaray yönetimi ise taviz vermeyeceklerini iletti.

Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan 24 yaşındaki futbolcunun Haziran 2026'da sona erecek. Geride bıraktığımız sezon 44 karşılaşmaya çıkan Yunus Akgün, 12 gol atıp 14 asistlik performans sergileyerek şampiyonlukta önemli rol oynamıştı. 


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