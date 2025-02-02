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Galatasaraylı yıldız oyuncu maç gününü karıştırdı: Taraftarlar isyan etti

Galatasaraylı yıldız oyuncu maç gününü karıştırdı: Taraftarlar isyan etti

Haber Merkezi
14:112/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Bu maç öncesinde Galatasaraylı yıldız oyuncunun, maç gününü karıştırarak paylaşım yapması taraftarların tepkisine neden oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak.

Sarı kırmızılı takımın şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ise, bugün sahasında Rizespor'u ağırlayacak.

Bu maçlar öncesinde Galatasaraylı taraftarları isyan ettiren bir olay yaşandı.

Galatasaraylı oyuncu Batshuayi, sarı kırmızılı takımın maçının bugün olduğunu düşünerek 'Maç Günü' paylaşımı yaptı.

Performansı nedeniyle de eleştiri oklarının hedefinde olan oyuncuya, sarı kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.

'Daha maç gününü bilmiyor' eleştirileri yapılan Batshuayi için Fenerbahçe'nin maçının olduğu gün paylaşım yapması da tepkilere neden oldu.

Daha sonra Batshuayi bu paylaşımı kaldırdı.

#Galatasaray
#Batshuayi
#Süper lig

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