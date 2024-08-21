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Spor

Galatasaraylı yıldız yılın 11'ine seçildi

12:06 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:20 - 21/08/2024 Çarşamba
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Young Boys'la kritik iki maça çıkacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi yılın 11'ine seçildi. İşte ayrıntılar...

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İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği'nde 2023/24 sezonun en iyilerinin belirlendiği ödül töreni dün gerçekleştirdi.






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Birçok ödülün verildiği törende Premier Lig, Championship ve İngiltere Futbol Ligleri'nde (EFL) 2023/24 sezonunun en iyi 11'i belirlendi.













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NTV Spor'da yer alan habere göre İngiltere Championship'te geçtiğimiz sezonun en iyi 11'inde Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da yer aldı.

















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Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 maça çıktı.














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Sara, bu maçlarda 14 gol ve 13 asist kaydetti.












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Açıklanan en iyi 11 şu isimlerden oluştu:


Illan Meslier (Leeds United)

Leif Davis (Ipswich Town)

Kyle Walker-Peters (Southampton)

Ethan Ampadu (Leeds United)

Jannik Vestergaard (Leicester City)

Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City)

Gabriel Sara (Norwich City)

Archie Gray (Leeds United)

Crysencio Summerville (Leeds United)

Sammie Szmodics (Blacburn Rovers)

Adam Armstrong (Southampton)















#Galatasaray
#Championship
#Gabriel Sara
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