Galatasaraylı yıldız yılın 11'ine seçildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Young Boys'la kritik iki maça çıkacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi yılın 11'ine seçildi. İşte ayrıntılar...
İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği'nde 2023/24 sezonun en iyilerinin belirlendiği ödül töreni dün gerçekleştirdi.
Birçok ödülün verildiği törende Premier Lig, Championship ve İngiltere Futbol Ligleri'nde (EFL) 2023/24 sezonunun en iyi 11'i belirlendi.
NTV Spor'da yer alan habere göre İngiltere Championship'te geçtiğimiz sezonun en iyi 11'inde Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da yer aldı.
Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 maça çıktı.
Sara, bu maçlarda 14 gol ve 13 asist kaydetti.
Açıklanan en iyi 11 şu isimlerden oluştu:
Illan Meslier (Leeds United)
Leif Davis (Ipswich Town)
Kyle Walker-Peters (Southampton)
Ethan Ampadu (Leeds United)
Jannik Vestergaard (Leicester City)
Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City)
Gabriel Sara (Norwich City)
Archie Gray (Leeds United)
Crysencio Summerville (Leeds United)
Sammie Szmodics (Blacburn Rovers)
Adam Armstrong (Southampton)