Galatasaraylı yıldız yılın 11'ine seçildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için Young Boys'la kritik iki maça çıkacak. Bu mücadele öncesi sarı-kırmızılıların yeni transferi yılın 11'ine seçildi. İşte ayrıntılar...

1 / 6 İngiltere Profesyonel Futbolcular Derneği'nde 2023/24 sezonun en iyilerinin belirlendiği ödül töreni dün gerçekleştirdi.











2 / 6 Birçok ödülün verildiği törende Premier Lig, Championship ve İngiltere Futbol Ligleri'nde (EFL) 2023/24 sezonunun en iyi 11'i belirlendi.

























3 / 6 NTV Spor'da yer alan habere göre İngiltere Championship'te geçtiğimiz sezonun en iyi 11'inde Galatasaray'ın Norwich City'den kadrosuna kattığı Gabriel Sara da yer aldı.

































4 / 6 Gabriel Sara, geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 53 maça çıktı.



























5 / 6 Sara, bu maçlarda 14 gol ve 13 asist kaydetti.





















