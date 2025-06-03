Galatasaraylı yıldızdan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: 'İyi ki oraya gitmedim'

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, futbolcular basınla bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Roland Sallai, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler kullandı.
Galatasaray sezonu çifte kupayla kapattı.
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi olan Galatasaray, Süper Lig'de zirvede tamamladı.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da, futbolcular basınla bir araya geldi.
Gazeteci Ferhat Kızıltaş'ın sorularını yanıtlayan Roland Sallai, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak sözler kullandı.
Galatasaray'a gelmeden önce Attila Szalai ile konuştuğunu söyleyen Roland Sallai şu ifadeleri kullandı:
"Atilla Szalai ile gelmeden önce konuşmuştuk. Çok iyi arkadaşım."
"Ona çok şanslı olduğumu söyledim. 'İyi ki Galatasaray'a geldim, Fenerbahçe'ye değil' diye. Oraya gitmiş olsaydım hiç kupa kazanamayacaktım."