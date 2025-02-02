Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi

Galatasaray, sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i gelecek sezon da takımda tutmak isterken, Juventus'un da devrede olduğu iddiaları keyifleri kaçırdı
Galatasaray, bir yıllığına kiraladığı Victor Osimhen'i gelecek sezon da takımda tutmak istemesine rağmen sarı-kırmızılıların işi her geçen gün zorlaşıyor.
Son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, Nijeryalı yıldızı transfer listesine aldı.
İtalya basınında çıkan haberlere göre; sezon sonunda Dusan Vlahovic ile yollarını ayırmayı planlayan Torino ekibi, kadrosunu Osimhen ile güçlendirmeyi planlıyor.
Nijeryalı yıldız oyuncunun 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini kullanmayı planlayan İtalyan devi, Galatasaray'a pazarlık şansı bırakmayacak.
Galatasaray formasıyla çıktığı 21 maçta 17 gol atma başarısı gösterdi. 26 yaşındaki yıldız ayrıca 5 de asist kaydetti.