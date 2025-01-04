Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi: Yakını duyurdu

Galatasaray'ın gözde oyuncusu Victor Osimhen'le ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir transfer gelişmesi yaşandı. Nijeryalı yıldızın bir yakını, Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacağını bildirdi ve anlaşmaya yakın olduğu takımı da açıkladı.

1 /7 Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Oismhen'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

2 /7 İtalyan basını, dün Manchester United'ın Victor Osimhen'i renklerine bağlamak istediğini ve bu transferde Marcus Rashford'u takasta kullanma düşüncesinin olduğunu yazmıştı.

3 /7 Nijerya basını da bugün bu iddiayı doğrulayarak transferin bitmek üzere olduğunu öne sürdü.

4 /7 Nijerya basınından The Papers, Osimhen'in bir yakınından aldığı bilgiyi paylaşarak, 26 yaşındaki yıldızın bu ay Manchester'a transfer olabileceğini ifade etti.

5 /7 Söz konusu haberde kaynağın şu ifadelerine yer verildi:

"Victor Osimhen ayrılacak. İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor.'

6 /7 Victor Osimhen'in Premier Lig hayalini devre arası transfer döneminde gerçekleştirmeye çok yakın olduğu aktarıldı.