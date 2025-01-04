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Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi: Yakını duyurdu

Galatasaraylıları yıkan Osimhen gelişmesi: Yakını duyurdu

15:284/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın gözde oyuncusu Victor Osimhen'le ilgili sarı-kırmızılıları üzecek bir transfer gelişmesi yaşandı. Nijeryalı yıldızın bir yakını, Osimhen'in Galatasaray'dan ayrılacağını bildirdi ve anlaşmaya yakın olduğu takımı da açıkladı.

Galatasaray'ın sezon başında İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Oismhen'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

İtalyan basını, dün Manchester United'ın Victor Osimhen'i renklerine bağlamak istediğini ve bu transferde Marcus Rashford'u takasta kullanma düşüncesinin olduğunu yazmıştı.

Nijerya basını da bugün bu iddiayı doğrulayarak transferin bitmek üzere olduğunu öne sürdü.

Nijerya basınından The Papers, Osimhen'in bir yakınından aldığı bilgiyi paylaşarak, 26 yaşındaki yıldızın bu ay Manchester'a transfer olabileceğini ifade etti.

Söz konusu haberde kaynağın şu ifadelerine yer verildi:


"Victor Osimhen ayrılacak. İngiltere'de kırmızı renkleri giyebilir, şimdiden hamleler var ve o da bunu istiyor.'

Victor Osimhen'in Premier Lig hayalini devre arası transfer döneminde gerçekleştirmeye çok yakın olduğu aktarıldı.

Osimhen, Galatasaray formasıyla 15 maça çıkarken 12 gol atıp 5 asist kaydetti.

#Galatasaray
#Victor Osimhen
#Manchester United

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