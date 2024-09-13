Garry Rodrigues Süper Lig'e geri döndü: Anlaşma iki yıllık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü takım kaptanlığı yapan Garry Rodrigues, transferin son günü Süper Lig'e imzayı attı.
1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues, transferin son günü takımdan ayrıldı.
Yeşil-burunlu futbolcu Süper Lig ekibine imzayı attı.
Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sivasspor, Ankaragücü’nden Garry Rodrigues ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
33 yaşındaki futbolcu resmi imzayı atmak için bugün Sivas'a gitti.
Rodrigues toplamda 22 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.