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Spor

Garry Rodrigues Süper Lig'e geri döndü: Anlaşma iki yıllık

19:33 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 20:00 - 13/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü takım kaptanlığı yapan Garry Rodrigues, transferin son günü Süper Lig'e imzayı attı.

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1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü forması giyen Garry Rodrigues, transferin son günü takımdan ayrıldı.


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Yeşil-burunlu futbolcu Süper Lig ekibine imzayı attı.

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Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Sivasspor, Ankaragücü’nden Garry Rodrigues ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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33 yaşındaki futbolcu resmi imzayı atmak için bugün Sivas'a gitti.

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Rodrigues toplamda 22 maça çıkarken 3 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.

#Sivasspor
#Garry Rodrigues
#Transfer
#Trendyol Süper Lig
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