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Spor

Gasperini’den Zaniolo itirafı: ‘Takımda problem…’

10:09 - 30/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:15 - 30/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 2024 yılında Galatasaray’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo için değerlendirmede bulundu.


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Gasperini açıklamasında; "Bir Zaniolo problemi var.


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Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık.

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2 aydır durum böyle.



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İleride sadece Retegui ve De Ketelaere'ye sahibiz." dedi.


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Inter maçı için konuşan deneyimli teknik direktör; "San Siro'da hiç kazanamadık. 

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Her şeyin bir ilki vardır.


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Inter çok güçlü bir takım." ifadelerini kullandı.


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Serie A'ya 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle başlayan Atalanta, 3 puanla 8. sırada yer alıyor.


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Atalanta, 3. hafta maçında Inter'e konuk olacak.


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Nicolo Zaniolo hangi takımlarda oynadı?


Zaniolo'nun kariyerine ve oynadığı takımlara dair bilgiler şu şekildedir:

Inter Milan (2017-2018): Zaniolo, Inter Milan'ın genç takımında forma giydi, ancak A takımda çok fazla süre bulamadan başka bir takıma transfer oldu.


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AS Roma (2018-2023): 2018 yılında Roma'ya transfer olan Zaniolo, burada kendini gösterdi ve Avrupa'nın dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi. Roma formasıyla başarılı performanslar sergiledi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

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Galatasaray (2023): 2023 yılında Türkiye'nin Galatasaray takımına transfer oldu. Galatasaray'da forma giydiği dönemde Süper Lig'de ve Avrupa'da dikkat çeken performanslar sergiledi.

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Aston Villa (2023): 2023-2024 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralık olarak transfer oldu.

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Oyuncu son olarak 2024 yılında Galatasaray’dan Atalanta’ya kiralandı.


#Gasperini
#Nicolo Zaniolo
#Atalanta
#Galatasaray
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