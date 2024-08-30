Gasperini’den Zaniolo itirafı: ‘Takımda problem…’

Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, 2024 yılında Galatasaray’dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Atalanta teknik direktörü Gian Piero Gasperini, sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo için değerlendirmede bulundu.
Gasperini açıklamasında; "Bir Zaniolo problemi var.
Kazanmayı umduğumuz bir kumardı ancak henüz kazanamadık.
2 aydır durum böyle.
İleride sadece Retegui ve De Ketelaere'ye sahibiz." dedi.
Inter maçı için konuşan deneyimli teknik direktör; "San Siro'da hiç kazanamadık.
Her şeyin bir ilki vardır.
Inter çok güçlü bir takım." ifadelerini kullandı.
Serie A'ya 1 galibiyet ve 1 yenilgiyle başlayan Atalanta, 3 puanla 8. sırada yer alıyor.
Atalanta, 3. hafta maçında Inter'e konuk olacak.
Nicolo Zaniolo hangi takımlarda oynadı?
Zaniolo'nun kariyerine ve oynadığı takımlara dair bilgiler şu şekildedir:
Inter Milan (2017-2018): Zaniolo, Inter Milan'ın genç takımında forma giydi, ancak A takımda çok fazla süre bulamadan başka bir takıma transfer oldu.
AS Roma (2018-2023): 2018 yılında Roma'ya transfer olan Zaniolo, burada kendini gösterdi ve Avrupa'nın dikkat çeken genç yeteneklerinden biri haline geldi. Roma formasıyla başarılı performanslar sergiledi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Galatasaray (2023): 2023 yılında Türkiye'nin Galatasaray takımına transfer oldu. Galatasaray'da forma giydiği dönemde Süper Lig'de ve Avrupa'da dikkat çeken performanslar sergiledi.
Aston Villa (2023): 2023-2024 sezonunda Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya kiralık olarak transfer oldu.
Oyuncu son olarak 2024 yılında Galatasaray’dan Atalanta’ya kiralandı.