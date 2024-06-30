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Spor

Gazi Koşusu'nu kazanan Akın Sözen eski futbolcu çıktı

18:52 - 30/06/2024 Pazar
Güncelleme: 18:52 - 30/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

98. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı. Sarı-kırmızılı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Sözen'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusu, saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.

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Bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusuna yarış severler yoğun ilgi gösterdi.

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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'da yarışı takip edenler arasındaydı.

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98. Gazi Koşusu'nun galibi Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı, Emrah Agun'un sahibi olduğu 'Dragon Flame' isimli safkan oldu.

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Akın Sözen'in yarışmayı kazandıktan sonra yaşadığı Arda Güler sevinci.

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Sarı-kırmızılı jokey kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Akın Sözen'in hangi takım olduğu ortaya çıktı.

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Yarışı kazanan Akın Sözen, Galatasaray alt yapısının altın jenerasyonun yer alan yetenekli bir futbolcuydu.

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19 yıldır Gazi Koşusu'nda ata, sarı-kırmızılı formayla biniyor.

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Galatasaray altyapısında yetişen Sözen'in Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı.


#Gazi Koşusu
#Akın Sözen
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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