98. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı. Sarı-kırmızılı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Sözen'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...

1 / 9 Bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusu, saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.

2 / 9 Bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusuna yarış severler yoğun ilgi gösterdi.

3 / 9 Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'da yarışı takip edenler arasındaydı.

4 / 9 98. Gazi Koşusu'nun galibi Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı, Emrah Agun'un sahibi olduğu 'Dragon Flame' isimli safkan oldu.

5 / 9 Akın Sözen'in yarışmayı kazandıktan sonra yaşadığı Arda Güler sevinci.

6 / 9 Sarı-kırmızılı jokey kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Akın Sözen'in hangi takım olduğu ortaya çıktı.

7 / 9 Yarışı kazanan Akın Sözen, Galatasaray alt yapısının altın jenerasyonun yer alan yetenekli bir futbolcuydu.

8 / 9 19 yıldır Gazi Koşusu'nda ata, sarı-kırmızılı formayla biniyor.