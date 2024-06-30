98. Gazi Koşusu'nu jokeyliğini Akın Sözen'in yaptığı "Dragon Flame" isimli safkan kazandı. Sarı-kırmızılı kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Sözen'in hangi takımlı olduğu merak konusu oldu. İşte detaylar...
Bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusu, saat 17.15'te Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu.
Bu yıl 98. kez düzenlenen Gazi Koşusuna yarış severler yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'da yarışı takip edenler arasındaydı.
98. Gazi Koşusu'nun galibi Akın Sözen'in jokeyliğini yaptığı, Emrah Agun'un sahibi olduğu 'Dragon Flame' isimli safkan oldu.
Akın Sözen'in yarışmayı kazandıktan sonra yaşadığı Arda Güler sevinci.
Sarı-kırmızılı jokey kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken Akın Sözen'in hangi takım olduğu ortaya çıktı.
Yarışı kazanan Akın Sözen, Galatasaray alt yapısının altın jenerasyonun yer alan yetenekli bir futbolcuydu.
19 yıldır Gazi Koşusu'nda ata, sarı-kırmızılı formayla biniyor.
Galatasaray altyapısında yetişen Sözen'in Fenerbahçeli olduğu ortaya çıktı.