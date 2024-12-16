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Gedson'un Galatasaray cevabı gündem oldu

Gedson'un Galatasaray cevabı gündem oldu

14:5516/12/2024, Pazartesi
G: 16/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson Fernandes, Galatasaray formasını imzalatmak isteyen taraftarın bu talebini geri çevirdi. Portekizli futbolcunun o anları sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'in sosyal medyaya düşen bir görüntüsü dikkat çekti.

Hayranlarının fotoğraf çektirme isteğini kırmayan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray forması imzalatmaya çalışan taraftarın isteğini ise geri çevirdi.

Gedson, kendisine uzatılan formayı görünce 'No Galatasaray' dedi. İsteği geri çevrilen sarı-kırmızılı taraftar bu anları, "Gedson'un Galatasaray düşmanlığı" notuyla paylaştı.

Bilindiği üzere Gedson, 2020-21 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymişti.

Daha sonra Beşiktaş Kulübü, Galatasaray'ın da bonservisini istediği Gedson'u Benfica'dan kadrosuna katmış ve ardından yarım sezonluğuna Çaykur Rizespor'a kiralamıştı.

Gedson Fernandes, 1 Temmuz 2022 tarihinden bu yana Beşiktaş formasını terletiyor.

#Galatasaray
#Gedson Fernandes
#Beşiktaş

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