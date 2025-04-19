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Göztepe - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Göztepe - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

09:5119/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarından dolayı Muçi, Uduokhai, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Elan Ricardo maçta forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Göztepe - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.


Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.


Göztepe'nin ise ligde 29 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.


GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER?

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarından dolayı Muçi, Uduokhai, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Elan Ricardo maçta forma giyemeyecek.


Göztepe'de Djalma ve Solet'in sakatlıkları bulunuyor. Juan, Miroshi ve Ahmed Ildız'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.


GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Nielsen, Doğan Erdoğan, Dennis, İsmail Köybaşı, Matsuki, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Arroyo, Rafa, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu


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