Trendyol Süper Lig 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarından dolayı Muçi, Uduokhai, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Elan Ricardo maçta forma giyemeyecek. Peki, Beşiktaş - Göztepe maçının ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Göztepe - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /9 Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.



2 /9 Son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılmak ve yeniden bir çıkış yapmak için 3 puanı hedefliyor. Süper Lig'de çıktığı 29 mücadelede 13 galibiyet, 9 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 48 puanla 5. sırada girdi.



3 /9 Göztepe'nin ise ligde 29 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyeti bulunuyor. Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 5 karşılaşmada sahadan bir galibiyetle ayrıldı.

4 /9 Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte karşılaştığı TÜMOSAN Konyaspor, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e kaybederken, Kasımpaşa ile de berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu süreçteki tek galibiyetini derbi maçta Galatasaray'a karşı aldı.

5 /9 Beşiktaş ile Göztepe arasında bu sezon oynanan iki mücadeleyi de İzmir ekibi kazandı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah-beyazlı takım, daha sonra kalesinde 4 gol görerek sahadan puansız ayrılmıştı.



6 /9 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde de eşleşen iki ekibin yine İstanbul'daki karşılaşmasında 1-0'lık üstünlüğü eline alan Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasının ardından Göztepe, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. İzmir ekibi kupada yoluna devam ederken, siyah-beyazlılar organizasyona veda etti.



7 /9 GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇINDA SAKAT VE CEZALILAR KİMLER? Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalarını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile Semih Kılıçsoy, görev verilmesi durumunda Göztepe karşısında forma giyebilecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlıklarından dolayı Muçi, Uduokhai, Onur Bulut, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Elan Ricardo maçta forma giyemeyecek.



8 /9 Göztepe'de Djalma ve Solet'in sakatlıkları bulunuyor. Juan, Miroshi ve Ahmed Ildız'ın durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.

