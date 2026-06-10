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Gündem olan kare: Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'ı paylaştı

Gündem olan kare: Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'ı paylaştı

09:5510/06/2026, Çarşamba
G: 10/06/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Takım kampından Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Brighton & Hove Albion'un tercih ettiği kare sosyal medyada gündem oldu. Ferdi'nin yanında yer alan bir başka milli yıldız, İngiliz ekibiyle ilgili transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

İngiliz kulübü, Türkiye'nin antrenmanından Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

Ancak paylaşımda dikkat çeken detay, karede Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz'ın da bulunması oldu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, adı başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılan Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.

26 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 49 resmi karşılaşmada görev alırken 12 gol ve 16 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

#A Milli Takım
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