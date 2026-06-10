Gündem olan kare: Premier Lig ekibi Barış Alper Yılmaz'ı paylaştı

Milli Takım kampından Ferdi Kadıoğlu'nun fotoğrafını paylaşan Brighton & Hove Albion'un tercih ettiği kare sosyal medyada gündem oldu. Ferdi'nin yanında yer alan bir başka milli yıldız, İngiliz ekibiyle ilgili transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

1 /5 A Milli Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürürken, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

2 /5 İngiliz kulübü, Türkiye'nin antrenmanından Ferdi Kadıoğlu'nun yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

3 /5 Ancak paylaşımda dikkat çeken detay, karede Galatasaraylı yıldız Barış Alper Yılmaz'ın da bulunması oldu.

4 /5 Kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşım, adı başta Premier Lig kulüpleri olmak üzere birçok Avrupa ekibiyle anılan Barış Alper Yılmaz için transfer iddialarını yeniden alevlendirdi.