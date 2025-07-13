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Gyökeres krizi patladı: Sporting’den disiplin soruşturması!

Gyökeres krizi patladı: Sporting’den disiplin soruşturması!

15:1413/07/2025, Pazar
G: 13/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sporting’in 27 yaşındaki İsveçli golcüsü Viktor Gyökeres, Arsenal’e transfer olma isteğiyle kulübünün sezon öncesi hazırlık kampına katılmadı ve bu hareketi disiplin soruşturmasına yol açtı.

Arsenal'in kadrosuna katmak istediği İsveçli golcü Viktor Gyökeres, sezon öncesi hazırlık kampına katılmadığı gerekçesiyle kulübü Sporting tarafından disiplin soruşturmasına alındı.


Portekiz ekibinin başkanı Frederico Varandas, oyuncunun davranışlarının transfer sürecini zorlaştırdığını açıkladı.


BBC Sport'un haberine göre, Arsenal sportif direktörü Andrea Berta geçen hafta Portekiz'de 27 yaşındaki forvetle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. İngiliz kulübünün son teklifinin bonuslarla birlikte 70 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.


Sporting Başkanı Varandas, geçen ay yaptığı açıklamada Gyökeres için 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ısrarcı olmayacaklarını ifade etmişti. Son gelişmelerle birlikte bu tavır sertleşti.


Varandas, "Kulüp çıkarlarının üzerinde kimse yok. Bu stratejiyle üzerimde baskı kuracaklarını sanıyorlarsa büyük hata yapıyorlar. Aksine, bu durum oyuncunun ayrılığını daha da zorlaştırıyor," ifadelerini kullandı.


Gyökeres, geçen sezon Sporting formasıyla 52 maçta 54 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Son iki sezonda çıktığı toplam 102 maçta 97 gol kaydeden İsveçli yıldız, kulübünü üst üste iki lig şampiyonluğuna taşımıştı.


Oyuncu, sezon başı kampına neden katılmadığıyla ilgili henüz kamuoyuna bir açıklama yapmadı.


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