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Hakan Çalhanoğlu en iyi 5'ini açıkladı

Hakan Çalhanoğlu en iyi 5'ini açıkladı

16:4418/04/2025, vendredi
G: 18/04/2025, vendredi
Yeni Şafak
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İtalyan ekibi Inter'de harika bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, izlemekten en çok keyif aldığı güncel beş favori futbolcuyu açıkladı. Milli yıldızın ilk sıraya yazdığı isim şaşırttı.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale çıkan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, aktif oyuncular arasında izlemekten en keyif aldığı 5 futbolcuyu açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu, beşinci sırada milli takımdan arkadaşı Benfica forması giyen Orkun Kökçü'ye yer verdi.

31 yaşındaki milli yıldız, 4 numaraya ise bir başka Benfica'lı Kerem Aktürkoğlu'yu yazdı.

Hakan Çalhanoğlu, 3. sıraya Real Madrid forması giyen Arda Güler'in ismini yazdı.

Hakan Çalhanoğlu, hem A Milli Takım’da hem de Juventus’ta sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Kenan Yıldız'ı ikinci sırada saydı.

Milli futbolcu, ilk sırada ise Inter'den takım arkadaşı Marko Arnautovic'e yer verdi.

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