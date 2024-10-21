Hakan Çalhanoğlu sakat mı, Young Boys maçında oynayacak mı?

İtalya Serie A devi Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında deplasmanda Young Boys ile karşılaşacak. Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Roma maçının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 30 yaşındaki futbolcunun Young Boys maçında oynayıp oynamayacağı ise merak konusu. Peki, Hakan Çalhanoğlu sakat mı, son durumu ne ve Young Boys maçında oynayacak mı? İşte detaylar.

1 /5 Serie A'nın 8. haftasında, Inter, Roma'ya konuk oldu ve zorlu mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

2 /5 Roma Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maçta, Inter’in galibiyet golü 60. dakikada yıldız oyuncu Lautaro Martinez’den geldi.



3 /5 Ancak Inter için kötü haber, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun maçın başlarında sakatlanması oldu.



4 /5 Çalhanoğlu, 12. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Davide Frattesi'ye bıraktı.

