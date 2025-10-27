Hasan Şaş'tan yıldız futbolcu için çarpıcı sözler! "Ne işin var senin Türkiye'de?"

"Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den biri kötü oynayınca, bunlardan biri Sanchez olunca Galatasaray'ın sıkıntısı var demektir. Sanchez belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Yedek kulübenizde nasıl Icardi-Osimhen'de sıkıntı çekiyorsanız bir yedek stoperde Singo olsa bugün Galatasaray'ın ilk 11 yazarken Okan Hoca'nın da tereddüt edeceği yerlerden biri olur çünkü Sanchez'in kötü oynaması hiç çekilmiyor. Sonra takım arkadaşlarına kızmaya başlıyor ve oyundan düşüyor. Bir stoper birebir yakalandığı zaman ve arkasında 30 metre bir boşluk olduğu zaman tek şansı var; ofsayt taktiği. Onun dışında sen duran oyuncusun, hızlı gelen oyuncuyu, arkadan gelen oyuncuyu kontrol edebilme şansın yok."