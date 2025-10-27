Hasan Şaş'tan yıldız futbolcu için çarpıcı sözler! "Ne işin var senin Türkiye'de?"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Hasan Şaş, sarı-kırmızılıların Göztepe'yi 3-1 yendiği maçın ardından olay bir yorumda bulundu
Hasan Şaş, Galatasaray'ın Süper Lig'de sahasında Göztepe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı SporON'da yorumladı.
Osimhen-Icardi tartışmalarına değinen Hasan Şaş, "Çapraz bağ sakatlığından çıkmak kolay değil. Icardi'ye top geliyor, göğsüyle alıyor ama ilerletemiyor. Bu da kilodan oluyor. Galatasaray'da Osimhen ve Icardi tartışmasına girmemesi lazım. Galatasaray'ın 1 numaralı santraforu Osimhen'dir. Bundan sonra ligde Galatasaray'ın 24 maçı kaldı. Osimhen 24 haftada 4 gol atsın ama böyle oynasın. Icardi 24 haftada 15 gol atsın ama böyle oynamasın. Osimhen, Galatasaray'ın çok büyük bir gücü." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in Galatasaray'ın yüzde 50'si olduğunu iddia eden Hasan Şaş, "Osimhen'e bakın, nerelerde iyi bir bakın. Preste var, hava topunda var, yerdeki topta var, arkadaşına indiriyor. Yani nasıl bir santrforsun sen? Ne işin var senin Türkiye'de? Sen dört gün önce bir maç oynamışsın, aynı tempoda oynamışsın, dönüyorsun Göztepe maçına aynı tempoda daha iyisini oynuyorsun." dedi.
Galatasaray'ın Süper Lig'de de Şampiyonlar Ligi ciddiyetiyle oynaması gerektiğini aktaran Hasan Şaş, "Galatasaray gol yiyince dünyanın sonu gelmiş gibi oluyor. Bu huyundan vazgeçmesi lazım. 1-0'ken öne çok gidiyor. Sallai gidiyor, Jakobs gidiyor, Sara gidiyor, Yunus gidiyor, Barış gidiyor, Osimhen gidiyor, herkes gidiyor. Yani bir şuursuz bir hale bürünüyor. Sen bunu Şampiyonlar Ligi'nde yapamıyorsan Türkiye Ligi'nde de kendi oyun disiplininden kopma. Yani maç 11-10 kalmadan Galatasaray'ın bu maçı kazanacağını kimse söyleyemezdi." şeklinde konuştu.
Öte yandan Hasan Şaş, Davinson Sanchez'in performansını eleştirdi. Deneyimli stoperin geldiğinden beri en kötü maçlarından birini çıkardığını belirten Şaş'ın açıklamaları şöyle:
"Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'den biri kötü oynayınca, bunlardan biri Sanchez olunca Galatasaray'ın sıkıntısı var demektir. Sanchez belki Galatasaray'a geldiğinden beri en kötü maçlarından birini oynadı. Yedek kulübenizde nasıl Icardi-Osimhen'de sıkıntı çekiyorsanız bir yedek stoperde Singo olsa bugün Galatasaray'ın ilk 11 yazarken Okan Hoca'nın da tereddüt edeceği yerlerden biri olur çünkü Sanchez'in kötü oynaması hiç çekilmiyor. Sonra takım arkadaşlarına kızmaya başlıyor ve oyundan düşüyor. Bir stoper birebir yakalandığı zaman ve arkasında 30 metre bir boşluk olduğu zaman tek şansı var; ofsayt taktiği. Onun dışında sen duran oyuncusun, hızlı gelen oyuncuyu, arkadan gelen oyuncuyu kontrol edebilme şansın yok."