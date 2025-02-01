Trendyol Süper Lig 22. haftasında Hatayspor evinde Antalyaspor’u konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 3-2’lik skorla Antalyaspor oldu. Goler dakika 22’ Braian Samudio (pen.), 30’ Bilal Boutobba, 39’ Sander Van de Streek, 64’ Vincent Aboubakar (pen.) ve 86’ Ramzi Safuri’den geldi. Hatayspor bu sonuçla 10 puanla 18. sırada yer aldı. Antalyaspor ise 25 puanla 13. sıraya yükseldi. Hatayspor - Antalyaspor maç özeti ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Atakaş Hatayspor-Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi.



2 /7 Büyük çekişmenin yaşandığı maçta kazanan 3-2’lik skorla Antalyaspor oldu.



3 /7 Goler dakika 22’ Braian Samudio (pen.), 30’ Bilal Boutobba, 39’ Sander Van de Streek, 64’ Vincent Aboubakar (pen.) ve 86’ Ramzi Safuri’den geldi.



4 /7 Hatayspor bu sonuçla 10 puanla 18. sırada yer aldı.



5 /7 Antalyaspor ise 7. galibiyetini alarak 25 puanla 13. sırada yer aldı.



6 /7 Antalyaspor ligin 23. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak.

