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Henry Onyekuru Süper Lig devine geliyor: Galatasaray'a rakip olacak

Henry Onyekuru Süper Lig devine geliyor: Galatasaray'a rakip olacak

11:292/06/2025, Monday
G: 2/06/2025, Monday
Yeni Şafak
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Geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'nun tekrardan Türkiye'ye döneceği yazıldı. Süper Lig devinin Nijeryalı kanat oyuncusuyla İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru'nun Süper Lig'e geri döneceği yazıldı.

Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu için Süper Lig devinin harekete geçtiği yazıldı.

Ajansspor'un haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı yeni sezon planlaması doğrultusunda Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdi.

İstanbul'da gerçekleşen görüşmelerin olumlu geçtiği, Onyekuru'nun tekrardan Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Bu sezon sık sakatlık yaşayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 maçta forma giyerken skor katkısı veremedi.

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