Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Henry Onyekuru Süper Lig’e geri dönüyor: 2 takım peşinde!

Henry Onyekuru Süper Lig’e geri dönüyor: 2 takım peşinde!

16:478/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig’de Galatasaray ile parlayan ve birçok kulübün formasını giyen Henry Onyekuru, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya’da sürdürüyor. 27 yaşındaki futbolcu için Süper Lig’den 2 kulüp devreye girdi. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gösterdiği etkileyici performansla adından söz ettiren ve sonrasında Adana Demirspor'da da oynayan Henry Onyekuru, tekrar Türkiye'ye dönüş yapmaya hazırlanıyor.


16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı ve rotasını Henry Onyekuru'ya çevirdi. 

Kocaelispor, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fahya'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanadı kadrosuna katmak için harekete geçti.


EYÜPSPOR DA İSTİYOR



Kontratı sezon sonunda bitecek Onyekuru'nun, yeşil-siyahlılara sıcak baktığı ve Süper Lig'e dönmeye de çok istekli olduğu öğrenildi.


Ayrıca, Süper Lig'den Eyüpspor'un da Onyekuru için devrede olduğu ve tecrübeli yıldızı transfer etmek istediği öğrenildi.


Bu sezon sakatlık nedeniyle yalnızca 4 resmi karşılaşmaya çıkabilen Onyekuru, bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı. Ancak deneyimle sol açığın kalitesinden şüphe duymayan Kocaelispor, kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor.


#Galatasaray
#Henry Onyekuru
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 8 Mayıs 2025 Alibeyköy, Ömerli, Terkos, Kazandere... İstanbul'daki barajlarda son durum