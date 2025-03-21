UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında Hırvatistan evinde Fransa’yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Hırvatistan’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 26’ Ante Budimir ve 45’ Ivan Perisic’den geldi. Hırvatistan bu sonuçla yarı final bileti için büyük bir avantaj sağladı. Hırvatistan - Fransa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hırvatistan, Fransa'yı ağırladı.
Poljud Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Hırvatistan'a galibiyeti getiren goller 26. dakikada Budimir ve 45+1'de Perisic'ten geldi.
Mücadelenin rövanşı 23 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak.
Bu eşleşmenin galibi yarı finalde Hollanda - İspanya mücadelesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.
HIRVATİSTAN - FRANSA MAÇ ÖZETİ
Hırvatistan - Fransa maç özetini izlemek için TIKLAYIN.