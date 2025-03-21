Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fransa deplasmanda Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu | ÖZET

Fransa deplasmanda Hırvatistan’a 2-0 mağlup oldu | ÖZET

10:3521/03/2025, Friday
G: 21/03/2025, Friday
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final maçında Hırvatistan evinde Fransa’yı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi Hırvatistan’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 26’ Ante Budimir ve 45’ Ivan Perisic’den geldi. Hırvatistan bu sonuçla yarı final bileti için büyük bir avantaj sağladı. Hırvatistan - Fransa maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek final ilk maçında Hırvatistan, Fransa'yı ağırladı.


Poljud Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.


Hırvatistan'a galibiyeti getiren goller 26. dakikada Budimir ve 45+1'de Perisic'ten geldi.


Mücadelenin rövanşı 23 Mart Pazar günü TSİ 22.45'te oynanacak.


Bu eşleşmenin galibi yarı finalde Hollanda - İspanya mücadelesinin kazananı ile kozlarını paylaşacak.


HIRVATİSTAN - FRANSA MAÇ ÖZETİ

Hırvatistan - Fransa maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


#Fransa
#Hırvatistan
#UEFA Uluslar Ligi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
21 Mart en uzun gece mi, gündüz mü? 21 Mart ekinoks özellikleri