Hocasını yalanlamıştı: Osimhen için çılgın rakamla Galatasaray'ın kapısını çalacaklar

Geçtiğimiz günlerde Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Victor Osimhen'in takım değiştireceğini açıklamış ardından oyuncudan yalanlama gelmişti. İngiliz devi Chelsea'nin Galatasaray'ın kapısını çılgın bir rakamla çalacağı öğrenildi.
Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle Victor Osimhen hakkında, "Kulüp değiştirme ihtimali söz konusu. Bu yüzden onu kadroya almadım" demişti.
Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla huzursuz eden bu açıklama için Osimhen, "Ne yazık ki sözleri bağlamından koparıldı ve fazlasıyla abartıldı" ifadesini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulüpten de "Resmi teklif yok" mesajı iletildi.
Sular bir süreliğine durulurken, İngiltere’den gelen haberler sarı-kırmızılı camiayı rahatsız edecek türden. Sözcü'de yer alan habere göre sezonu 10. sırada tamamlayan Chelsea gelecek yıl için iddialı bir kadro kurma hazırlığında.
İngilizler ilk hedef olarak da Victor Osimhen’i belirlemiş durumdalar. Bu transfere 130 milyon Euro’luk bütçe ayıran Premier Lig devinin önümüzdeki günlerde resmi teklifle Galatasaray’ın kapısını çalması bekleniyor.
"Satılması teklif dahi edilemez" diyen Başkan Dursun Özbek’in nasıl bir tavır sergileyeceği merak konusu.