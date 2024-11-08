Hollandalıların Fenerbahçe şaşkınlığı

Son 8 maçta aldığı 7 yenilgi ve 1 beraberlik ile büyük sıkıntı yaşayan AZ Alkmaar'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda'da sürpriz olarak nitelendirildi. İşte AZ Alkmaar-Fenerbahçe maçıyla ilgili Hollanda basınında atılan o manşetler:
De Telegraaf, AZ Alkmaar'ın çok eksiği bulunmasına ve genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesine dikkat çekerken, "Sefil bir seriye son verdiler" başlığını attı."
AZ Alkmaar'ın genç futbolcularının ağırlıklı olduğu bir kadroyla Fenerbahçe'yi 3-1 yenmesi Hollanda basınında sürpriz olarak nitelendirildi. Haberde, "Neredeyse ilk 11 oluşturulabilecek bir dizi eksik nedeniyle, AZ Teknik Direktörü Maarten Martens, 2023 Gençler Ligi'nin ünlü takımının yeteneklerini Fenerbahçe karşısında görme fırsatı buldu. Türk kulübü ne yaşadığını bilmiyordu ve Alkmaar'a 3-1 yenildi" yorumu yapıldı.
Voetbalprimeur de "AZ, gençleriyle sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'yi kenara itti" başlığını atarken, oldukça genç bir kadroya sahip olan Maarten Martens'in takımının önemli bir galibiyet aldığına vurgu yaptı.
Gençlerin üst düzey peformansına dikkat çekilen Hollanda basınında 18 yaşındaki Kees Smit başlıkları süsledi.
Algemeen Dagblad, "Genç AZ, Fenerbahçe'yi geçti, Kees Smit başrolü üstlendi" ifadelerini kullandı. NOS, "AZ, 18 yaşındaki Smit'in de katkısıyla Fenerbahçe'yi geçti" başlığını attı.
Noordhollands Dagblad ise, "Gençler A'dan Z'ye ışıkları yaktı: Fenerbahçe'ye karşı kazanılan zafer karanlık bir döneme son verdi" spotuyla AZ Alkmaar'ın zaferini sayfalarına taşıdı.