Icardi'den Fenerbahçelileri kızdıran beste: Davul çaldı şarkı söyledi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Kutlamalar esnasında mikrofonu eline alan Icardi, Fenerbahçelileri kızdıracak besteyi söyledi.
Galatasaray, 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı.
Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, stadyumdaki yerini aldı.
Karşılaşma sonrasında sahaya giren ve kutlamalara katılan Icardi, Fenerbahçeli taraftarları kızdıracak besteyi söyledi.
Davul çalan Icardi, 'Fener Ağlama' bestesini söylerken, sarı kırmızılı taraftarlar da golcü oyuncuya eşlik etti.