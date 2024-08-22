Icardi’yi keşfeden isim herkesi şaşkına çevirdi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'yi genç yaşta keşfederek İspanyol devi Barcelona'ya kazandıran isim ortaya çıktı. Yıldız oyuncunun kariyerinde önemli rol oynayan ismin Galatasaray'ın eski teknik direktörü olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin futbolculuk kariyerine dair dikkat çeken bir bilgiye ulaşıldı.
Bir dönem Galatasaray teknik direktörlük görevi yapan Domenec Torrent katıldığı bir programda Icardi'yi keşfettiğini söyledi.
İspanyol çalıştırıcı, Icardi'yi Barcelona getirdiği süreci anlattı;
"Pep ile Barcelona B'de çalıştığımız zaman Cuma günleri analizlerimi bitirip haftasonu genç oyuncu araştırmaları yapardım."
"Mauro Icardi'yi o zaman Kanarya Adaları'nda scouting yaparak buldum ve Barcelona'ya getirdim."
Futbolculuk kariyerine İspanya ekibi UD Vecindario'da başlayan Icardi, 2007-08 sezonunda Barcelona 16 yaş takımına transfer olmuştu.
U19'a kadar Barça'da forma giyen Arjantinli sonrasında İtalya'nın Sampdoria takımına 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.