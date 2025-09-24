Icardi'yi şoke eden haber! Galatasaray'ı da endişelendirdi

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin başı eski eşi ve menajeri Wanda Nara ile belada. Golcü oyuncuyu şoke eden bir haber geldi.
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, futbol hayatının dışında özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
A Spor'un Arjantin basınından aktardığı habere göre, Arjantin'de bir mahkeme Mauro Icardi'yi, Wanda Nara'ya çocuklar için ödemesi gereken nafaka borçlusu olarak ilan etti.
Bunun sonucunda, şu anda Türkiye'de yaşayan yıldız futbolcunun, Arjantin'e giriş yaparsa ülkeden çıkış yapamayacağı iddia edildi.
Mauro Icardi hakkındaki bir başka iddia ise AmericaTv'de yer alan DDM programında yöneltildi. Söylentilere göre yıldız futbolcunun, aylar süren sessizliğinin ardından yaşanan dava süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmak istediği belirtildi.
Arjantin'den çıkış yapamama ihtimali olmasına rağmen Mauro Icardi'nin ekim ayında Arjantin'e gitmeyi planladığı ve yaşanan süreçle alakalı bir röportaj yapmak istediği ifade edildi.
Mauro Icardi, Wanda Nara ile 10 yıl evli kalmış ve bu evlilikten Francesca ile Isabella adında iki kızları olmuştu.
2024 yılında ayrılan çift, mal paylaşımı ve çocukların velayeti konusunda yoğun bir tartışma içinde bulunuyor.