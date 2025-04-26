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İkisinden biri Galatasaray'ın yeni kalecisi olacak: Muslera'ya yeni görev!

İkisinden biri Galatasaray'ın yeni kalecisi olacak: Muslera'ya yeni görev!

16:1326/04/2025, Cumartesi
G: 26/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Galatasaray, Muslera’nın vedasına hazırlanırken 2 yıldız ismi yakın markaja aldı. Uruguaylı kaleciye 1 yıl daha takımda kalıp geçiş sürecini yönetmesi için teklif sunuldu. Sarı-kırmızılılarda yeni kalecinin kim olacağı ise merak konusu. Detaylar haberimizde.

Galatasaray, 38 yaşındaki Fernando Muslera’nın sezon sonunda sözleşmesinin biteceği ve ülkesine dönme ihtimali nedeniyle kaleci arayışlarını hızlandırdı.


Barcelona’dan ayrılmaya hazırlanan Inaki Pena ve Olympiakos’un 22 yaşındaki kalecisi Konstantinos Tzolakis, sarı-kırmızılıların listesinde öne çıkıyor.


Pena, 2021-2022 sezonunda Galatasaray’da kiralık olarak 8 maçta forma giymiş ve olumlu izlenimler bırakmıştı. 

Tzolakis ise bu sezon 34 maçta 12 kez kalesini gole kapatarak Yunan futbolunun parlayan yıldızlarından biri oldu.


Yönetim, Muslera’ya 1 yıl daha düşük maaşla kalarak yeni kaleciye mentörlük yapması ve geçiş sürecini yönetmesi için teklif sundu.


Yönetim, Muslera’ya 1 yıl daha düşük maaşla kalarak yeni kaleciye mentörlük yapması ve geçiş sürecini yönetmesi için teklif sundu.


Tzolakis’in transferi için ise Olympiakos’un 8-10 milyon euro bonservis talep ettiği belirtiliyor.

Muslera bu sezon 38 maçta kalesinde 51 gol gördü ve 10 maçta kalesini gole kapattı. 

#Muslera
#Inaki Pena
#Konstantinos Tzolakis
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