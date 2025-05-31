İlk golünü Fenerbahçe’ye attı: Eski Fenerli golden sonra sevinmedi

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Fenerbahçe evinde Konyaspor’u konuk ediyor. Eski Fenerbahçeli futbolcu maçın 4. dakikasında konuk ekip Konyaspor’u 1-0 öne geçti. Oyuncunun gole sevinmemesi dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor.
Karşılaşmanın 4. dakikadasında Melih Bostan ile 1-0 öne geçen konuk ekip, maça golle başladı.
Golü kaydeden eski Fenerbahçeli Melih Bostan, sevinç göstermedi.
Genç futbolcu, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü de kaydetmiş oldu.