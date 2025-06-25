Immobile'den Beşiktaş'ı şoke eden talep! Yönetimin cevabı...

Yeni sezon için kadro yapılanmasına giden Beşiktaş'ta, İtalyan golcü Ciro Immobile'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken tecrübeli oyuncudan siyah-beyazlı yönetime şok bir talep geldi.
Gelecek sezon için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak yıldızlar da merak ediliyor.
Siyah-beyazlı ekipte Solskjaer'in gelecek sezon planlamasında yer almayan Immobile'nin durumu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Bologna'nın Beşiktaşlı Ciro Immobile ile 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme için anlaştığı ileri sürüldü. Milliyet'in Corriere dello Sport'tan aktardığı haberde, İtalyan kulübünün Kartal'a bonservis bedeli ödemeden Immobile'yi kadrosuna katmaya çalıştığı aktarıldı.
Deneyimli golcünün menajerinin, siyah-beyazlılarla sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı da kaydedildi.
Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini feshetmek için siyah-beyazlılardan 4 milyon Euro istediği belirtildi.
Kartal'ın buna kesinlikle yanaşmadığı ancak herhangi bir talepte bulunmaması halinde Immobile'yi serbest bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.
Siyah-beyazlı formayla bu sezon 41 resmi maçta mücadele eden Immobile, 19 gol atarken 4 kez de asist yaptı.