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Immobile'den Beşiktaş'ı şoke eden talep! Yönetimin cevabı...

Immobile'den Beşiktaş'ı şoke eden talep! Yönetimin cevabı...

09:4325/06/2025, Çarşamba
G: 25/06/2025, Çarşamba
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Yeni sezon için kadro yapılanmasına giden Beşiktaş'ta, İtalyan golcü Ciro Immobile'nin takımdaki geleceği belirsizliğini korurken tecrübeli oyuncudan siyah-beyazlı yönetime şok bir talep geldi.

Gelecek sezon için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak yıldızlar da merak ediliyor.

Siyah-beyazlı ekipte Solskjaer'in gelecek sezon planlamasında yer almayan Immobile'nin durumu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bologna'nın Beşiktaşlı Ciro Immobile ile 2 milyon Euro'dan 1+1 yıllık sözleşme için anlaştığı ileri sürüldü. Milliyet'in Corriere dello Sport'tan aktardığı haberde, İtalyan kulübünün Kartal'a bonservis bedeli ödemeden Immobile'yi kadrosuna katmaya çalıştığı aktarıldı.

Deneyimli golcünün menajerinin, siyah-beyazlılarla sözleşme fesih görüşmeleri yaptığı da kaydedildi.

Beşiktaş'ta yıllık 6 milyon Euro kazanan Immobile'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesini feshetmek için siyah-beyazlılardan 4 milyon Euro istediği belirtildi.

Kartal'ın buna kesinlikle yanaşmadığı ancak herhangi bir talepte bulunmaması halinde Immobile'yi serbest bırakmaya hazır olduğu iddia edildi.

Siyah-beyazlı formayla bu sezon 41 resmi maçta mücadele eden Immobile, 19 gol atarken 4 kez de asist yaptı.

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