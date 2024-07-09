İngiliz ekibi Galatasaraylı futbolcunun peşinde

Premier Lig ekibi Everton, Galatasaraylı futbolcuyu markaja aldı. Sarı-kırmızılılar, talibi olan oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi

1 / 9 Bu sezon uluslararası turnuvalarda milli takım formalarını terleten Galatasaraylı futbolcular piyasa değerlerini katladı.

2 / 9 Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Davinson Sanchez de İngiliz ekiplerini peşine taktı.

3 / 9 Copa America 2024'te Kolombiya formasıyla başarılı bir turnuva geçiren Sanchez, yarı finale yükseldi.

4 / 9 Turnuvadaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu bir de gol katkısı verdi.

5 / 9 Defans hattından Jarrad Branthwaite'i satmak üzere olan Premier Lig ekibi Everton, İngiliz oyuncunun yerini Davinson Sanchez'le doldurmayı planlıyor.

6 / 9 Galatasaray, 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'in fiyatını 25 milyon euro olarak belirledi.

7 / 9 Sarı-kırmızılı takım, 20 milyon eurodan aşağı gelecek olan tekliflerde pazarlık masasına dahi oturmayacak.

8 / 9 Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson için de Wolverhampton'ın ilgisi var.