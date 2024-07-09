İngiliz ekibi Galatasaraylı futbolcunun peşinde

Premier Lig ekibi Everton, Galatasaraylı futbolcuyu markaja aldı. Sarı-kırmızılılar, talibi olan oyuncunun bonservisini 25 milyon euro olarak belirledi
Bu sezon uluslararası turnuvalarda milli takım formalarını terleten Galatasaraylı futbolcular piyasa değerlerini katladı.
Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Davinson Sanchez de İngiliz ekiplerini peşine taktı.
Copa America 2024'te Kolombiya formasıyla başarılı bir turnuva geçiren Sanchez, yarı finale yükseldi.
Turnuvadaki tüm maçlarda 90 dakika sahada kalan 28 yaşındaki futbolcu bir de gol katkısı verdi.
Defans hattından Jarrad Branthwaite'i satmak üzere olan Premier Lig ekibi Everton, İngiliz oyuncunun yerini Davinson Sanchez'le doldurmayı planlıyor.
Galatasaray, 2023-2024 sezonu yaz transfer döneminde 9.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Davinson Sanchez'in fiyatını 25 milyon euro olarak belirledi.
Sarı-kırmızılı takım, 20 milyon eurodan aşağı gelecek olan tekliflerde pazarlık masasına dahi oturmayacak.
Danimarkalı defans oyuncusu Victor Nelsson için de Wolverhampton'ın ilgisi var.
Sakatlığı sebebiyle EURO 2024'ü kaçıran Nelsson, Galatasaray'ın Avusturya kampına katılacak ve yeni sezon çalışmalarına başlayacak.