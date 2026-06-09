Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İranlı futbolcuların yakasındaki '168' detayı dikkat çekti: Nedeni yürek burktu

İranlı futbolcuların yakasındaki '168' detayı dikkat çekti: Nedeni yürek burktu

10:369/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Meksika'ya giden İran Milli Takımı'nın kafilesinde yer alan futbolcuların yakalarındaki "168" yazılı rozetler dikkat çekti.

İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Meksika'ya ulaştı.

İranlı futbolcuların yakalarında taşıdığı "168" yazılı rozetler ise dikkatlerden kaçmadı.

Rozetlerin, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaşta hayatını kaybeden 168 çocuğun anısına takıldığı belirtildi.

Savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

#Dünya Kupası
#İran Milli Takımı
#ABD
#Meksika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı? MEB duyurdu