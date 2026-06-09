İranlı futbolcuların yakasındaki '168' detayı dikkat çekti: Nedeni yürek burktu

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları için Meksika'ya giden İran Milli Takımı'nın kafilesinde yer alan futbolcuların yakalarındaki "168" yazılı rozetler dikkat çekti.
İran Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında kamp yapacağı Meksika'ya ulaştı.
İranlı futbolcuların yakalarında taşıdığı "168" yazılı rozetler ise dikkatlerden kaçmadı.
Rozetlerin, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı savaşta hayatını kaybeden 168 çocuğun anısına takıldığı belirtildi.
Savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.