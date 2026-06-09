İranlı futbolcuların yakasındaki '168' detayı dikkat çekti: Nedeni yürek burktu

Savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna hava saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.