İsmail Kartal 3 ismi gönderiyor: Türkiye’den bir isim daha getiriyor

İran’ın güçlü ekibi Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal, Serdar Dursun transferinin ardından Türkiye’den bir orta saha oyuncusu daha getirmek için kolları sıvadı. Tecrübeli hoca, takımda köklü bir değişim sinyali vererek 3 futbolcuya kapıyı gösterirken, yeni transfer görüşmeleri hız kazandı.
Ocak ayı sonunda sürpriz bir şekilde İran temsilcisi Persepolis'e imza atan teknik direktör İsmail Kartal, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.
İran basınında yer alan habere göre İsmail Kartal, 3 futbolcuyla ayrılık kararı aldı.
İsmail Kartal'ın biletini kestiği isimlerin kaleci Alexis Guendouz, stoper Giorgi Gvelesiani ve sağ bek Ayoub El Amloud olduğu aktarıldı.
Yine haberde İsmail Kartal'ın Türkiye'den bir orta saha oyuncusunu transfer etmeye hazırlandığı ve oyuncuyla görüşmeleri başlayacağı vurgulandı.
Hatırlanacağı üzere İsmail Kartal, Persepolis'e imza attıktan kısa bir süre sonra Serdar Dursun'u takıma kazandırmıştı.