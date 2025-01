İsmail Kartal açıkladı! Türkiye'den transfere devam edecek

İran'a gelir gelmez planlamalara ve çalışmaya başladığını anlatan Kartal, "Ben çalışmayı seven bir teknik direktörüm. Her gün oyuncularımla beraberim, her gün tesislerdeyim. Tesislerde işimiz bitince, akşama kadar burada rakipleri izliyor, analiz yapıyoruz. Buradan tekrar otelimize döndüğümüzde de ekip arkadaşlarımla beraber gece yatıncaya kadar maçlar izliyor, oyuncu bakıyoruz. İşimizi en iyi şekilde yapıp Persepolis takımına nasıl faydalı olabiliriz, taraftarlarımızı nasıl mutlu edebiliriz diye çaba harcıyoruz. Bütün gücümüzle başarılı olmak için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.