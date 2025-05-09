İsmail Kartal basın toplantısında çılgına döndü: Tepkisinin sebebi belli oldu!

İran Ligi ekiplerinden Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal, deplasmanda Kheybar’ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından basın toplantısında adeta çılgına döndü.
İran Ligi'nde Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, deplasmanda Kheybar'ı 2-1 mağlup ederek puanını 57 yaptı.
Maçtan sonra yaşananlar İran'da büyük ses getirdi.
Maç içerisinde kendi oyuncularına yönelik küfürler ve hakaretler edildiğini söyleyen İsmail Kartal, basın toplantısında adeta çılgına döndü.
İsmail Kartal basın toplantısında, "Maçtan sonra rakip takım yöneticisinin bizim kulüp müdürümüze yumruk atması kabul edilemez.
Bize yapılan hakaretler, küfürler... Futbol böyle ilerlemez." diye konuştu.
İsmail Kartal açıklamasında ayrıca, "Kazanalım ya da kaybedelim, saygının olmadığı yerde adalet ve hoşgörü olmaz." ifadelerini kullandı.