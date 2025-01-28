İsmail Kartal ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor: Görüşmeler başladı

İran Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor. 63 yaşındaki tecrübeli hoca, Fenerbahçeli oyuncuyu Persepolis'e davet etti.
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımla görüşme yapan fakat anlaşma sağlamayan İsmail Kartal, İran Ligi ekiplerinden Persepolis'in başına geçti.
Transfer konularında TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Kartal, Türkiye'den ilgilendikleri oyuncular olduğunu söylemişti.
İsmail Kartal, şu cümleleri kullanmıştı:
"Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine."
"Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız."
İsmail Kartal'ın, Persepolis'e istediği oyuncular belli oldu.
Tecrübeli hocanın Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u transfer etmek istediği öğrenildi.
Cenk olmazsa diğer ismin de Serdar Dursun olduğu iddia edildi.
Persepolis'in bu iki isimle görüşmelere başladığı öğrenildi.