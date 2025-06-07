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İsmail Kartal Süper Lig’in yeni takımından oyuncu transfer ediyor

İsmail Kartal Süper Lig’in yeni takımından oyuncu transfer ediyor

09:187/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İran Ligi’nde Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal, Süper Lig’e bu sezon yükselen kulüpten 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek istiyor.

İsmail Kartal'ın ekibi Persepolis, Serdar Dursun'un ardından yeniden Türkiye'den transfer yapmak istiyor.


İSMAİL KARTAL İSTİYOR

İran'dan Tasnim'de yer alan habere göre, Persepolis, Kocaelispor forması giyen Oğulcan Çağlayan ile ilgileniyor.


Persepolis'in teknik direktörü İsmail Kartal'ın, kulüpten 29 yaşındaki futbolcunun transferini istediği yazıldı.


SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Kocaelispor'da 39 maçta sahaya çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol attı ve 8 asist yaptı.


Oğulcan, bu performansıyla Kocaelispor'un Süper Lig'e geri dönmesinde büyük pay sahibi oldu.


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