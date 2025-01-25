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İsmail Kartal Türkiye'den transfer yapacak

İsmail Kartal Türkiye'den transfer yapacak

11:0925/01/2025, Cumartesi
G: 25/01/2025, Cumartesi
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İsmail Kartal, İran ekibi Persepolis'in teknik direktörü oldu. Deneyimli teknik adam, imza sonrası dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, İran 1. Futbol Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçti.

İsmail Kartal, Mustafa Denizli'nin ardından Persepolis'in başına geçen ikinci Türk teknik direktör oldu.

Türkiye’de aralarında; Fenerbahçe, Gaziantep FK, Ankaragücü, Rizespor, Sivasspor ve TÜMOSAN Konyaspor'un da bulunduğu çok sayıda takımı çalıştıran Kartal, geçen sezon Fenerbahçe’nin başında Süper Lig'de tarihi bir performansla 99 puan toplamış ancak sezonu ikinci sırada tamamlamıştı.

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "İnşallah burada başarılı oluruz. Hem ülkemizdeki diğer teknik direktör arkadaşlarımızın da önünü açmış oluruz hem de kendi kariyerimiz ve geleceğimiz için güzel bir yolculuk hikayesi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer sorusuna da cevap veren deneyimli teknik adam, "Türkiye'den birkaç oyuncuyla görüşüyoruz. Şu anda çok sıkı birkaç gün kaldı transferin bitmesine. Alabilirsek buradan takip ettiğim bildiğim oyuncular var, onları almak için uğraşacağız" diye konuştu.

#Persepolis
#İran
#İsmail Kartal

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