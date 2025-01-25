İsmail Kartal Türkiye'den transfer yapacak

TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "İnşallah burada başarılı oluruz. Hem ülkemizdeki diğer teknik direktör arkadaşlarımızın da önünü açmış oluruz hem de kendi kariyerimiz ve geleceğimiz için güzel bir yolculuk hikayesi olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.