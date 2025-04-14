İsmail Kartal'a İran'da sert eleştiri! Maaşı tartışma konusu oldu

İranlı futbol adamı, Kırmızılar'ın ligde şampiyonluğa ulaşma şansına ilişkin bir soruya ise "İş zorlaştı ama hiçbir şey imkansız değil. Persepolis, geçmiş yıllarda en zor şartlarda defalarca şampiyonluk yaşadı ve bu yıl da şansı var ama önemli olan son dört maçta en iyi sonuçları alıp Tractor ve Sepahan'ın hata yapmasını beklemek." yanıtını verdi.