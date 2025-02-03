İsmail Kartal'dan ilginç transfer: Fenerbahçe'de oynatmamıştı Persepolis'e alıyor

İran Ligi takımlarından Persepolis'in başına geçen teknik direktör İsmail Kartal, transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sürpriz bir imzaya hazırlanıyor.
Persepolis'in başına geçen İsmail Kartal, İran'da transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala elini hızlı tutmaya çalışıyor.
Daha önce Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Serdar Dursun'u kadrosuna katan Kartal, bir transfer için daha kollarını sıvamış durumda.
İsmail Kartal'ın bu transfer hamlesi, sosyal medyada da gündem oldu.
Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'den eski öğrencisini kadrosuna katmak istiyor.
İran basınında yer alan haberlere göre; İsmail Kartal, Ryan Kent'i Persepolis'e transfer etmenin planlarını yapıyor.
Fenerbahçe'de görev yaptığı süre içerisinde Ryan Kent'e çok fazla forma şansı vermeyen Kartal'ın bu hamlesi sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.
Bonservisi elinde olan Kent, henüz herhangi bir takımla anlaşmadı.