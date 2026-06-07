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İsmail Kartal’dan o soruya flaş cevap: Teklif yapıldı mı?

İsmail Kartal’dan o soruya flaş cevap: Teklif yapıldı mı?

17:297/06/2026, Pazar
G: 7/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yeni başkanını ve yönetimini belirleyecek olan 7 Haziran 2026 tarihli tarihi oylamada Kadıköy’de büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Binlerce kongre üyesinin sandık başına akın ettiği bu özel günde, sarı-lacivertli camianın çok sevdiği sembol isimlerden eski teknik direktör İsmail Kartal da oyunu kullanmak üzere alana geldi. Deneyimli teknik adama gösterilen yoğun ilgi kongre alanında izdihama neden olurken, Kartal'ın transfer iddialarına verdiği yanıt gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe'de tarihi seçim için sarı-lacivertli camia sandık başına gitti. Oy kullanan isimlerden biri olan teknik direktör İsmail Kartal, kendisine Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den teklif gelip gelmediğine dair soruya cevap verdi.

İsmail Kartal, 10 Numara YouTube kanalına yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin kendisine bir teklifte bulunmadığını belirtti. Kartal ayrıca hiçbir kulüple görüşme halinde olmadığını da ifade etti.


Son olarak İran ekibi Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal, Ocak 2025'te başladığı görevinden Haziran 2025'te ayrılmıştı. Kartal, Persepolis ile 1.75'lik puan ortalaması tutturmuştu.

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