'Daha Tahran'a bir kere inmedim'

"Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2 ay oldu geleli, daha Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz, otel-tesis arası gidip geliyoruz."