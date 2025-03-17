İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.
Persepolis'te görev yapan teknik direktör İsmail Kartal, son iki haftaya lider girdikleri şampiyonluk yarışı, İran Ligi ve Süper Lig hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
'Futboldan keyif almaya başladılar'
"Futbol İran'da biraz daha fiziğe dayalı. Pozitif bir futbol oynatmaya çalışıyorum. Zor oldu ama oyuncular da artık yavaş yavaş oynadıkları futboldan keyif almaya başladı."
'Daha Tahran'a bir kere inmedim'
"Şampiyon olur muyuz olmaz mıyız bilmiyorum ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 2 ay oldu geleli, daha Tahran'a bir kere inmedim. Ekibimle beraber sürekli çalışıyoruz, otel-tesis arası gidip geliyoruz."
Kartal, Türkiye'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili sorulan soruya ise 'Hak eden kazansın' yanıtını verdi.