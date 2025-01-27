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İsmail Kartal'ın ilk maçında olay çıktı

İsmail Kartal'ın ilk maçında olay çıktı

11:3027/01/2025, Pazartesi
G: 27/01/2025, Pazartesi
AA
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İran'da Persepolis ile Traktör Sazi arasında oynanan maçta tribünler karıştı. Çıkan olaylarda 32 taraftarın yaralandığı bildirildi.

İran'ın önde gelen takımlarından Persepolis ile Traktör Sazi futbol takımları arasında oynanan maçta tribünlerde çıkan kavgada 32 taraftar yaralandı.

Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Acil Durum Merkezi Başkanı Şervin Tebrizi konuya ilişkin bilgi vererek, "Dün akşam oynanan Persepolis-Traktör maçında 3'ü kadın 32 kişi yaralandı" ifadesini kullandı.

İranlı yetkili, taşla yaralandığı öne sürülen 3 erkek taraftarın Şehid Feyyaz Bahş ve Serdar Süleymani hastanelerine kaldırıldığını kaydetti.

Pers Körfez Pro Ligi'nin 17. haftasında İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, lider Traktör'ü konuk etmiş, Kartal'ın öğrencileri zorlu mücadelede 2-0 galip gelmişti.

#İran
#Persepolis
#Traktör Sazi
#İsmail Kartal

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