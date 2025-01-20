İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı

PERSOPOLİS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?

Persepolis, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir futbol kulübüdür. İran Premier Ligi'nde mücadele etmektedir. İran futbolunun en başarılı ve en popüler kulüplerinden biri olan Persopolis, 14 İran Ligi Şampiyonluğu, 6 İran Kupası ve 5 İran Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır. Kulübün renkleri kırmızı olup, maçlarını Azadi Stadyumu'nda oynamaktadır.







