İsmail Kartal'ın yeni takımı belli oldu: Anlaşma sağlandı

Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli çalıştırıcının İran ekibiyle anlaşma sağladı iddia edildi.
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın yeni takımına imzayı attığı iddia edildi.
63 yaşındaki teknik adamın yeni adresi İran Ligi olacak.
İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLA ANLAŞTI?
Shiralizadeh'in haberine göre, İran Ligi ekiplerinden Persepolis, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı.
Persepolis'in İsmail Kartal ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Persepolis yöneticilerinin anlaşmayı tamamlamak için yarın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezon İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe, çıktığı 38 karşılaşmada 31 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. 99 puan toplayıp ikinci olan sarı-lacivertliler, 99 kez fileleri havalandırırmıştı. Kartal, maç başı 2.61 ouan ortalaması yakalamıştı.
PERSOPOLİS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI, KAÇ ŞAMPİYONLUĞU VAR?
Persepolis, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir futbol kulübüdür. İran Premier Ligi'nde mücadele etmektedir. İran futbolunun en başarılı ve en popüler kulüplerinden biri olan Persopolis, 14 İran Ligi Şampiyonluğu, 6 İran Kupası ve 5 İran Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştır. Kulübün renkleri kırmızı olup, maçlarını Azadi Stadyumu'nda oynamaktadır.