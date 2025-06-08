İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Hedefini açıkladı

Türk taraftarların desteğinden bahseden İsmail Yüksek, “Ben bugün Türk halkımızın burada bu kadar olmasını beklemiyordum. Görünce de çok şaşırdım. Bu havada, bu yağmurda inanılmaz bir destek vardı. Dünyanın bir ucundayız. Çok şaşırdım ve mutlu oldum. Son dakikaya kadar bize inanılmaz bir destek sağladılar. Bir ara ‘Türkiye, Türkiye’ diye bağırışları bize daha da motive kattı. Teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.